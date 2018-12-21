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İşyeri yangınında dumandan zehirlenen 1 kişi öldü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında 1 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında 1 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesi'nde duşa kabin işi yapan bir dükkanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre dükkanda Emirhan K.'nın uyuduğu esnada kömür sobası devrilerek alev aldı. Yangın sırasında uyku halinde olduğu öne sürülen Emirhan K. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Alev alan dükkana ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Emirhan K'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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