İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı

İstanbul'dan İtalya'ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gemiden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarından İtalya'ya doğru seyir halinde bulunan İtalya bandıralı 'Costa Vanezzi' isimli yolcu gemisinin Filipin uyruklu gemi personeli Richard Adogogon Cartujano'nun (45) kalp krizi geçirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra bot ile Şarköy kıyısına getirerek sağlık ekiplerinin yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen Cartujano'ya anjiyo yapıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.