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İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Tekirdağ’da tahta paletlerin bulunduğu arsada çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'da tahta paletlerin bulunduğu arsada çıkan yangın korkuttu. Alevleri yandaki apartmana sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri olası bir faciayı önledi.


Olay, Kapaklı ilçesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tahta palet dolu boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının hemen bitişiğindeki binaya sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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