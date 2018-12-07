İZDES Heyeti Tekirdağ'da

İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Merkez Valisi Nurettin Yılmaz'ın başkanlığındaki heyet Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetime katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemleri azaltarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Merkez Valisi Nurettin Yılmaz'ın başkanlığındaki heyet Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İZDES heyeti, İçişleri Bakanlığına bağlı birim müdürleri ile toplantı yaparak, sorunlar, çözüm önerileri ve örnek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.