İzlediği filmden etkilenerek disleksi hastaları için kalem yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Metin Seçkin Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ege Çitak, dünyaca ünlü aktör Amir Khan'ın yönetmenliğini yaptığı ve disleksi hastalığı olan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı ‘Her Çocuk Özeldir' isimli izlediği filmden etkilenerek, bir grup arkadaşıyla birlikte disleksi hastaları için kalem yaptı. Çıtak, grup arkadaşlarıyla birlikte yaptığı kalemi, okulunun yıl sonu sergisinde sergiledi.

Çerkezköy ilçesi Metin Seçkin Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ege Çitak, bir grup arkadaşıyla birlikte disleksi hastaları için kalem yaptı. Dünyaca ünlü aktör Amir Khan'ın ‘Her Çocuk Özeldir' isimli filmden esinlenerek, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yazma kolaylığı sağlayacak kalemini okulun yıl sonu sergisinde sergileyen Çitak, projenin patentini almak istediklerini söyledi.

Destek istediler

Çitak bir grup arkadaşıyla birlikte, tersten yazıp tersten okuyan çocuklar için küçük bir ayna düzeneğiyle, yazmayı kolaylaştıracak kalem icat etti. Henüz 11 yaşında olan Çitak, arkadaşlarıyla birlikte icat ettiği kalem hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu kalem tersten yazıp tersten okuyanlar için yazma işlemini kolaylaştıracak. Kalem üzerine yerleştirdiğimiz küçük bir ayna düzeneğiyle kişi, yazdığı kelime hatalarını düzeltebiliyor. Aynı zamanda hazırladığımız kelime defteriyle yazmada zorluk çekenler, kolayca hatalarını düzeltebiliyorlar. Biz yaklaşık 1 ayda projemizi tamamladık. Okulun yıl sonu sergisine yetiştirdik."

Amir Khan'ın dünyaca ünlü filmi ‘Her Çocuk Özeldir' isimli filminden etkilendiğini ifade eden Çitak, "Filmi ilk izlediğimde çok etkilendim. Sonrasında hastalığı araştırdım. Ve bir grup arkadaşımla bir araya gelip, okul öğretmenlerimizle böyle bir proje geliştirmek istediğimizi konuştuk. Gayet olumlu yaklaşım aldık ve projemizi yapmaya başladık. Pil, tahta, ayna devre elemanları ve kalem ucu vasıtasıyla ürünümüzü oluşturduk. Birkaç denemeden sonra kalemimizin çalıştığını gördük. Ayrıca gece için de ucuna yerleştirdiğimiz küçük bir ampulle karanlıkta da yazılabilecek seviyeye getirdik” ifadelerine yer verdi.

Grubun bir diğer elemanlarından 12 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Nisa Obuz da disleksi hastalığı ile ilgili daha önce araştırmaları olduğunu ve bu hastalığa karşı kendilerinin de bir şeyler yapması gerektiğini hissettiğini belirtti. Sonrasında grup arkadaşlarıyla bir araya gelerek, bu kalemi icat ettiklerini söyleyen Obuz, kendilerine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Öte yandan Çitak da projesinin patenti için yetkililerden destek istedi. Tüm Türkiye'de projesini yaymak istediklerini belirten Çitak, disleksi hastaları için daha çok proje üretmek istediklerini söyledi