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İzmarit meyve bahçesini yaktı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, meyve bahçesi zarar gördü.


Olay, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi 113. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bahse konu adresteki meyve bahçesinde sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, kuru otların tutuşmasıyla büyüdü. Tedirginlik yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.


Alevler söndürülürken, bahçedeki ağaçlar büyük zarar gördü.

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