İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma 24 saat geçmeden olayı aydınlattı: Güneşte kalmasın diye köpeği römorka bağlamışlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde römorkun arkasına bağlanan bir köpeğin traktör sürücüsü tarafından fark edilmeden metrelerce sürüklenmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen sürücü serbest kaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde römorkun arkasına bağlanan bir köpeğin traktör sürücüsü tarafından fark edilmeden metrelerce sürüklenmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen sürücü serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin ulaştığı yaralı köpeğin sahibi, hayvanı güneşte kalmaması için römorka bağladığını ve traktörün gittiğini fark edemediklerini ifade etti.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlı bir köpeğin sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Fark etmeden sürüklemiş


Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Avcı da olay yerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili traktör sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı. H.Ö. ifadesinde köpeği sonradan fark ettiğini ve ipini söküp köpeğe su verdiğini ifade etti.



Köpeğin sahibi güneşte kalmasın diye bağlamış


Jandarma ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından 24 saat geçmeden sürüklenen köpeğe ve köpeğin sahibine de ulaştı. Yaralı köpeğin sahibi, köpeği güneşte kalmaması için oraya bağladığını ve traktör hareket ederken fark edemediklerini söyledi.


Mahkemeye sevk edilen traktör sürücüsü H.Ö. ise serbest kaldı.



Olay


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına bağlanan bir köpek, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.