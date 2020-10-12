İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma 6 aylık takip sonucunda fuhuş çetesini çökertti: 36 gözaltı

Tekirdağ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için Whatsapp üzerinden mesajlaştığı belirlendi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları belirlenen kişilere operasyon düzenlendi.



Özel ekip kuruldu


Teknik ve fiziki takiple kurulan özel ekip yaklaşık 6 aylık sürenin ardından gerekli delilleri toplayarak operasyon hazırlıklarını tamamladı. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.



Sınır dışı edilecekler


Fuhuş operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.