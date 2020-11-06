Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çorlu'da

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikleri teftiş ve denetlemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorlu ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlıklarını ziyaret etti.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ve çalışmalarını yerinde inceleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Aziz Yıldırım, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı. Denetim esnasında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da bulundu. Orgeneral Çetin, buradaki incelemelerinin ardından Vali Yıldırım ile birlikte Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda denetlemelerde bulunarak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Baturay Özgür Dehri'den bilgi aldı. Denetim esnasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da hazır bulundu.