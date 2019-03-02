Jandarma kontrolünde yakalandı

Tekirdağ'da asayiş kontrollerini eksiksiz sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekibi, durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Bölge Trafik önünde yol kontrolü yapan Malkara Jandarma Asayiş ekibi, durdurduğu bir araçta yapılan kimlik sorgulamasında, Nevzat Ş. isimli şahsın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama emri olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan Nevzat Ş., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.