İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma kontrolünde yakalandı

Tekirdağ’da asayiş kontrollerini eksiksiz sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekibi, durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

Tekirdağ'da asayiş kontrollerini eksiksiz sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekibi, durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara Bölge Trafik önünde yol kontrolü yapan Malkara Jandarma Asayiş ekibi, durdurduğu bir araçta yapılan kimlik sorgulamasında, Nevzat Ş. isimli şahsın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama emri olduğunu ortaya çıkardı.


Gözaltına alınan Nevzat Ş., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.