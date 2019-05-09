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Jandarma, polis ve öğrencilerden ortak denetim

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da polis ve jandarma, öğrencilere üniforma giydirip karayolunda ortak uygulama gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da polis ve jandarma, öğrencilere üniforma giydirip karayolunda ortak uygulama gerçekleştirdi.


"Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" çerçevesinde Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da öğrencilere polis ve jandarma üniforması giydirilerek, İl Jandarma Komutanlığı önünden geçen Tekirdağ-İstanbul karayolunda polis, jandarma ve öğrenciler tarafından farkındalık uygulaması gerçekleştirildi. Trafik kurallarının önemine dikkat çekilen uygulamaya iki tane drone de destek verdi.


Farkındalık uygulamasında jandarma ve polis eşliğinde öğrenciler, sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri takmanın önemini içeren broşürler dağıttı.


Farkındalık uygulamasından geçen sürücüler de bu denetimden memnun kaldıklarını dile getirdi.

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