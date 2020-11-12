İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. isimli şahsın çantasında yapılan aramada tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş, çeşitli eserler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.