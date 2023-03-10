Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde jandarma ekiplerince M.A. isimli şahsın iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu duyumunun alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aramalarda, 8 gram metamfetamin ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde A.M. isimli şahsın ikametinde de yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 15 adet sentetik hap, 1 adet dijital hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti"nden gözaltına alındı.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde N.Ç., B.A. ve S.P. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları duyumu sonrası jandarma ekiplerince şahısların üzerinde yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Süpheli N.Ç.'nin yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.