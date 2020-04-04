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Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar geri gönderiliyor

Tekirdağ’da Edirne il sınırını tutan jandarma ve polis ekipleri, araçların giriş çıkışına izin vermiyor.

Tekirdağ'da Edirne il sınırını tutan jandarma ve polis ekipleri, araçların giriş çıkışına izin vermiyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarını tutan jandarma ve polis ekipleri, araçları geri çeviriyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.


Malkara ilçesine bağlı Haliç Mahallesi kavşağında jandarma ve polis ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kapatılarak, önlem alındı.

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