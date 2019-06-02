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Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri bayram öncesi yol kontrolü yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri bayram öncesi yol kontrolü yaptı.


İlçe girişinde jandarma ve polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri durdurarak ruhsat, ehliyet ve GBT taraması yaptı. Ekipler, sürücüleri dikkatli gitmeleri ve hız sınırlarına uymaları konusunda da uyardı. Uygulama yapan ekiplere Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan ve Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan da eşlik etti.

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