Jandarmadan dev denetim: Sürücülere ceza yağdı

Tekirdağ'da il genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde bin 626 araç ve sürücü kontrol edilerek kurallara uymayan 90 sürücüye 90 bin 93 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve istihbarat Şube Müdürlüğünce trafikte geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Görevli trafik denetim timlerince yapılan denetimlerde, Drone de destek verirken, jandarmanın il geneli faaliyetlerinde özellikle “Agrasif Sürücü davranışlari gösteren” sürücüler hedef alındı. Öndeki aracı yakın mesafeden takip eden, geçme yasağı olan yerlerde önündeki aracı geçen, sık sık şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren ve geçme kurallarına uymayıp araçların sağından geçen sürücülere yönelik yapılan denetimlerde bin 626 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymayan 90 sürücüye 90 bin 93 idari para cezası uygulandı. Kusurlu görülen 20 araç trafikten men edilirken denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı.