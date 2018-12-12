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Jandarmadan kaçak içki imalathanesine baskın

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi’nde yer alan bir imalathanede kaçak şarap üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları baskında çok miktarda kaçak şarap ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi'nde yer alan bir imalathanede kaçak şarap üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları baskında çok miktarda kaçak şarap ele geçirdi.


Hoşköy Mahallesi'nde yer alan bir imalathanede kaçak içki üretildiği ihbarını alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üç aylık fiziki takibin ardından kaçak üretim yapan imalathaneye baskın düzenledi.


Yapılan baskında bir buçuk ton doluma hazır dökme şarap, 3 litrelik şişelerde şişelenmiş halde 765 adet toplam 3 bin 795 litre şarap ile piyasadan toplanmış mükerrer kullanıma hazır 41 bin 800 adet kapüşon ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.K., E.V., S.U., H.G., E.A., S.Ö., M.K. ve E.M. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

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