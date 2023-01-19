Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki iki evde 98 litre kaçak içki ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki iki evde 98 litre kaçak içki ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede bulunan Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. M.V. ve M.Y.'nin yaşadıkları evlerdeki aramalarda, 98 litre şişe kaçak içki ele geçirildi. Evlerde bulunan M.V. ve M.Y. gözaltına alınarak sorgulama işlemlerine başlandı.