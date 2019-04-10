Jandarmadan kan bağışına destek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma da destek verdi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Hükümet Meydanında düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın örnek davranışı vatandaştan da takdir topladı. Çorlu Kızılay Şubesi Kan Merkezi görevlileri de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan bir genç, "Her vatandaşımızın kan bağışı yapmasını tavsiye ediyorum. Kan bağışı yaparak belki ihtiyacı olanlara bir nebze olsun yardımımız dokunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.