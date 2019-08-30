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Jandarmadan motosiklet uygulaması

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik özel denetim yapıldı.


Malkara İlçe Jandarma Asayiş ve Trafik Timi ekibi, ilçe kırsalında motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, abart egzos, fenni muayene, sürücü ve araç tescil belgesi, sahte veya ikiz plaka, ışık donanımı ve kask kontrolü yapıldı.


Çok sayıda motosikletin denetlendiği uygulamada, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Kontrollerdeki amacın motosiklet kazalarını en aza indirgemek olduğu vurgulandı. Uygulamayı yöneten Malkara Jandarma Trafik Timi Komutanı Başçavuş Yetiş Kaya, kurallara uyan ve kask takan sürücülere teşekkür etti.

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