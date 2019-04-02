Jandarmadan örnek davranış

Ayrıca jandarma tarafından 3 bin adet fidan dikildi.

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Tekirdağ'da yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ziyaret ederek yaşlılara çiçek takdim etti.

Askerler daha sonra Kanser Haftası nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek hastalara moral verdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü olması nedeniyle de Süleymanpaşa Yeniköy mevkiinde 3 bin adet fıstık çamı dikildi.