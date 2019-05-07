Jandarmadan Trafik Haftası'nda farkındalık etkinliği

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından uygulamalı trafik güvenlik eğitimleri verildi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Saray İlçe Jandarma Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından Çukuryurt Mahallesi, Büyünyoncalı ve Küyükyoncalı Mahallelerinde öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları, uygulamalı eğitimlerin yapıldığı yerlerde öğrencileri güvenli bir şekilde yaya öncelikli yoldan karşıya geçirirken, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” projesi hakkında bilgilendirme yapılarak, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilere de broşür dağıtan jandarma ekipleri yayaların öncelik hakkına dikkat çekti.