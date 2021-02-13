İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uygulama sırasında yanına gelen köpeğe şefkat

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uygulama esnasında yanına yaklaşan köpeğe duyarsız kalmayan jandarma, soğukta üşüyen köpeği besleyerek sevdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uygulama esnasında yanına yaklaşan köpeğe duyarsız kalmayan jandarma, soğukta üşüyen köpeği besleyerek sevdi.


Malkara İlçe Jandarma ekipleri, eksi 8 dereceyi bulan dondurucu soğukta Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde kısıtlamaya yönelik denetimlerde bulundu. Uygulama esnasında ilçe jandarmada görevli bir astsubay, yanına yaklaşan köpeğe kayıtsız kalmadı. Bir kaba koyduğu mamayla köpeği besleyen astsubay, daha sonra dondurucu soğukta üşüyen köpeğin sırtını sıvazladı.


Jandarmanın köpeğe gösterdiği şefkat görenlerin içini ısıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.