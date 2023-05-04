Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Bonzai ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilin içerisinde arama yapılarak 18 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçta bulunan Ö.B, H.İ.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra jandarmada sorgulamaya alındı.