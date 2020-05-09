İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kapaklı'da jandarma ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri F.K. ve M.K. isimli iki şahsın piyasaya el altından uyuşturucu sürdüğünü tespit etti. Kapaklı'da ikamet eden iki kişi, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa operasyonunda gözaltına alındı. Şahısların ikamet ettikleri adres ve kiraladıkları araçta yapılan arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.