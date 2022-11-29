Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Yeni Mahalle Güneşkaya mevkiinde F.M., F.M. ve Y.K. isimli şahıslara yapılan operasyonda, zanlıların üzerinde yapılan arama neticesinde 6 gram metamfetamin ve 3 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak” suçlarından işlem başlatıldı.