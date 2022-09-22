Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına darbe üstüne darbe

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Hayrabolu, Kapaklı, Muratlı, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde 176 kök kenevir, 3 kilo 987 gr. esrar, 60 gr. metanfetamin, 35 gr. eroin, 2 adet hassas terazi ile birlikte 1 adet tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.