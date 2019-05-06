Jandarmanın durdurduğu kaçak: "İş arıyorum"

Tekirdağ Malkara'da devriyeden dönen jandarma ekibinin, yol kenarında şüphe üzerine durduğu kişinin Afgan mülteci olduğu ortaya çıktı. Afganlı kaçağın, jandarmaya 'İş arıyorum' dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyetine çıkan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara - Hacısungur yolu mevkiinde şüpheli görülen yaya bir şahsı durdurdu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şahsın ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerden biri olduğu anlaşıldı. Afgan uyruklu şahsın jandarmaya verdiği ifadede, “İş arıyorum” dediği öğrenildi. Afgan uyruklu kaçak, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.