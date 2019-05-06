İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın durdurduğu kaçak: "İş arıyorum"

Tekirdağ Malkara’da devriyeden dönen jandarma ekibinin, yol kenarında şüphe üzerine durduğu kişinin Afgan mülteci olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ Malkara'da devriyeden dönen jandarma ekibinin, yol kenarında şüphe üzerine durduğu kişinin Afgan mülteci olduğu ortaya çıktı. Afganlı kaçağın, jandarmaya 'İş arıyorum' dediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyetine çıkan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara - Hacısungur yolu mevkiinde şüpheli görülen yaya bir şahsı durdurdu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şahsın ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerden biri olduğu anlaşıldı. Afgan uyruklu şahsın jandarmaya verdiği ifadede, “İş arıyorum” dediği öğrenildi. Afgan uyruklu kaçak, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.