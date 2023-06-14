İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmanın Teşkilatının 184. yıl dönümü kutlamaları

Jandarma Teşkilatının 184.

kuruluş yıl dönümü, Tekirdağ'da düzenlenen törenle kutlandı.


Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla Tekirdağ Tarihi Valilik Binası önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin tarafından, İl Jandarma Komutanlığı çelenginin Atatürk Heykeline sunumu yapıldı.


Çelenk sunma töreninin ardından etkinlik sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Çetin'in yanı sıra Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, emniyet müdür yardımcıları ve jandarma personeli katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.