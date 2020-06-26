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Jet çözüm ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Çorlu Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Jet Çözüm ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Jet Çözüm ekibi çalışmalarını sürdürüyor.


Hayata geçirilen proje ve ekibin çalışmaları ile ilgili olarak Çorlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Jet Çözüm ekibimiz yol bakım ve onarım çalışmaları için 7 gün 24 saat yollarda. Çorlu'nun her mahallesinde her caddesinde çalışma yürütüyor. Muhittin Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı'nda ve Şeyhsinan Mahallesi Ziya Bey Caddesi'nde çalışmalar yaptık. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çorlu için çalışıyoruz” denildi.

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