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Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da kutlandı

Tekirdağ’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanarak, denize çelenk bırakıldı.

Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanarak, denize çelenk bırakıldı.


Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah aileleriyle birlikte deniz turuna katılan vatandaşlar deniz keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından uzun yıllardır kapalı olan limanda düzenlenen programda denize çelenk bırakılarak, yüzme yarışları yapıldı. Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehrimiz 166 kilometre Marmara Denizi'ne, 2 buçuk kilometre de Karadeniz'e komşuyuz. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun kabulünün yıl dönümü. Yüzyıllar önce çeşitli nedenlerle sömürgeci ülkelere tanınan imtiyazlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine, gücünü yitirmesine neden olmuştu. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'yla da tanınan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin milli imkanlarla kalkınması amacıyla Kabotaj Kanunu uygulanmaya başlanmıştır” dedi.


Konuşmaların ardından yüzme yarışında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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