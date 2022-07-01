Kabotaj Bayramı'na özel muhteşem gösteri

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle tören düzenlendi. Törende denize çelenk bırakılıp, römorkörlerle denizden su püskürtülerek muhteşem bir gösteri gerçekleştirildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Tekirdağ Yelken Kulübü'nde düzenlenen tören, denize çelenk bırakılması ile başlayıp, saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından denizde iki römorkör sahneye çıktı. Denizde Kabotaj Bayramı'na özel muhteşem gösteriler yapan iki römorkör, suyu metrelerce havaya püskürttü. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. O sırada kimi vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Gösterinin ardından program, çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.

Törende günün anlam ve önemine dair gazetecilere açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla denizcilikteki gelişmeler hepimizi çok sevindiriyor. Dünya denizlerinde bizim de var olduğumuzu gösterebilmek için burada Tekirdağ'ımızda da faaliyet gösteren limanlara, tekne sahiplerine ve gemi sahiplerine de sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum” dedi.