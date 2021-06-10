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Kabus 1 gün arayla yeniden kirli yüzünü gösterdi

Tekirdağ kıyılarından temizlenen kirli kabus salya, denizin yüzeyinde yeniden kendini gösterdi.

Ekiplerce kısa sürede bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizini kaplayan salyaları temizleme çalışması başlatıldı. Temizleme çalışmalarının olduğu Tekirdağ'da salyalar büyük oranda temizlenirken, Bugün akşam saatlerinde kirli salya Süleymanpaşa İlçesi kıyılarında yeniden yüzünü gösterdi. Bölgeye kısa sürede salya temizleme teknesi ve bariyeri gönderilmesi üzerine alanda temizleme çalışmaları başlatıldı.

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