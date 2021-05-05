İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabus büyüyor: Marmara'yı salya kapladı

Marmara Denizi’nin dibinde 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ kıyıları boyunca yüzeye çıkarak denizi kapladı.

Marmara Denizi'nin dibinde 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ kıyıları boyunca yüzeye çıkarak denizi kapladı. Giderek denizde artan beyaz tabakalı salya kabusu endişeye neden oluyor.


Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydan beridir etkili olan deniz salyası, Tekirdağ'da deniz kıyısı boyunca yüzeye çıkarak denizde beyaz tabaka oluşturdu. Uzun süredir denizin dibinde balıkçıların ağlarına takılıp, Marmara Denizi boyunca balık avcılığını engelleyen müsilaj denilen deniz salyası, son bir haftadır yüzeye çıkarak artmaya devam etmesi endişeleri de beraberinde getirdi.


İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy'den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.