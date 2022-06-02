Kaçakçılara geçit yok

Yapılan denetimlerde çok sayıda tabanca, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 78 adet kurusıkı tabanca mermisi, 15 gram uyuşturucu esrar maddesi, 3 bin adet makarona doldurulmuş satışa hazır sigara ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 5 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.