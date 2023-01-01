Kaçakçılara jandarma darbesi: Binlerce makaron, kilolarca kaçak tütün ele geçirildi

Bu çerçevede satışa hazır binlerce dolu makaron, kilolarca tütün ve sarım makineleri ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bağlı Ulaş Mahallesi'nde Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı tespit edilen R.E. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 5 bin 400 adet dolu makaron, 8 kilogram tütün ve 13 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden jandarma ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonların süreceğini belirtti.