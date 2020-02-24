Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeleri kendi rızası ile teslim eden kadın, bu maddeleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şahıstan para karşılığında aldıklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 34 UN 975 plaka sayılı aracın dur ihtarına uymayarak kaçtığı anonsu üzerine, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri aracın peşine düştü. Kaçan araç İstiklal Mahallesi Nazimbey Sokak üzerinde polis ekiplerince usulüne uygun olarak durduruldu.

Kendi rızasıyla teslim etti

Araçta bulunan şahısların kimlik tespitinde araçta bulunan O.A., İ.G. ve M.A. olduğu belirlendi. Araçta bulunan İ.G. isimli kadın kendi rızasıyla teslim ettiği 3 Beyaz kağıda sarılı halde bulunan, 1.beyaz kağıda sarılı halde daralı 12.10 gram bonzai maddesi olduğu değerlendirilen madde, yine 2. beyaz kağıtta 9.96 Gr bonzai olduğu değerlendirilen madde, 3. beyaz kağıtta ise 7.18 gr extacy uyuşturucu hap maddesi olabileceği değerlendirilen madde ele geçirildi.

Bu maddeleri 300 TL'ye almış

İ.G. isimli şahıstan yapılan mülakatta, bu maddeleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şahıstan 300 TL karşılığında aldığını belirtti. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, yakalanan şahıslara Uyuşturucu Madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.