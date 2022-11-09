İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşını kaçıran kişinin çalıştırdığı dükkan ateşe verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşını kaçıran kişinin çalıştırdığı dükkan ateşe verildi. Dükkanın kapıları kapatılırken, dükkan sahibi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.


Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşını kaçıran Vural K.'nın dükkanına kız arkadaşının ailesi konuşmak için geldi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, iddiaya göre dükkan ateşe verildi. Dükkanın kapıları da kilitlenirken, çevredeki vatandaşların yardımıyla Vural K. dışarı çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.