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Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda telefonlarına cevap vermediği için tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda telefonlarına cevap vermediği için tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Olay, Çorlu'da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinin arkasında yer alan boş alanda meydana gelmiş, iddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G.'yi defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.


Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesine sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde N.G. ile bir süredir arkadaşlık ettiklerini, son dönemde telefonlarına cevap vermemeye başlayınca kendisini kıskandığını, olay günü de bir araya gelerek bir süre alkol aldıklarını ardından yaşanan tartışmada alkolün de etkisi ile olayın yaşandığını söylediği kaydedildi.

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