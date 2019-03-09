Kadın Gözüyle fotoğraf sergisi tarihi hizmet binasında açıldı

Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) üyesi kadın fotoğraf sanatçılarının eserlerinden oluşan 'Kadın Gözüyle Fotoğraf Sergisi', Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası, yeni bir sergiye ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) üyesi kadın fotoğraf sanatçılarının eserlerinden oluşan 'Kadın Gözüyle Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergi açılışı dolayısıyla kokteyl düzenlenirken, sanatseverler açılışa ilgi gösterdi. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sergi açılışında fotoğraf sanatçısı kadınlarla ve sanatseverlerle bir araya geldi. Sanatçılarla tek tek konuşan ve eserleri ile ilgili bilgi alan Eşkinat, tüm kadın fotoğraf sanatçılarını tebrik etti.

“Tekirdağlı kadın sanatçılarımızla gurur duyuyoruz”

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Eşkinat, “Belediye olarak kentimize birçok kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Kültür ve sanat, özellikle sanat üretimi, üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri. Kent kültürü içinde sanatın önemli bir yeri var. Biz de bu alanda vatandaşlarımızı teşvik edecek projeler geliştiriyoruz. Tekirdağ'da fotoğraf sanatının geliştirilmesi amacıyla iki önemli derneğimizle işbirliği içinde etkinlikler yapıyoruz. 2018 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz Photo Safari bunun en önemli örneğiydi. Farklı mahallelerimizde sanat galerilerimiz ve müzelerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Bugün, bu çalışmalarımızın karşılığı olarak Tekirdağlı kadın fotoğraf sanatçılarımızın eserlerinden oluşan Kadın Gözüyle fotoğraf sergisinin açılışındayız. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Birbirinden muhteşem fotoğraflar var. Bütün sanatçılarımızı kutluyor ve halkımızı bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Eşkinat açılış kokteylinin sonunda sergide yer alan sanatçılarla fotoğraf çektirdi.