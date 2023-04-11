Kadın ve Gençlik Merkezi açıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde hizmete açılan Kadın ve Gençlik Merkezi, giriş katında kuaför ve terzi atölyeleri ile çok maksatlı bir salonla Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan kadınlara hizmet verecek. Ayrıca Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinin ikinci katı da gençler için etüt sınıfları, kurs atölyeleri ve günümüzde hızla yaygınlaşan ve gelişen E-Spor salonu gibi imkanları barındırıyor. Merkezin bahçesinde de çocuk parkı ve çok maksatlı spor sahası bulunuyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere etüt merkezi hizmeti ile kaliteli eğitim desteği ve yabancı dil eğitimi, çocukların yeteneklerini keşfetme, hanımlar için oluşturulan atölyelerde ise kendilerini geliştirme imkânı sunulacak olan merkez, açılış töreninde görücüye çıktı.

Protokol açılışa ilgi gösterdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile çok sayıda basın mensubu ve Aydoğdu Mahallesi sakini de hazır bulundu.

Açılış töreni öncesi protokol temsilcilerine Gençlik Merkezini tanıtan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, her katta yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Süleymanpaşa Belediyesi Etüt ve Proje Müdiresi Gülcan Erol projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Yüksel bir müjde daha verdi

Açılışa katılan davetlilere hitap eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan hanımlara ve gençlere hizmet edecek olan merkezin hayırlara vesile olması temennisini aktardı. Yüksel, ayrıca Aydoğdu Mahallesi'ne yapılacak olan yeni bir yatırımın da müjdesini verdi. Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezine komşu olan alanda, arsa temini, imar değişiklikleri ve diğer tüm işlemleri Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, Tekirdağ Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünce inşa edilecek olan Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi Polis Karakolu projesinde en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade eden Yüksel, Aydoğdu Mahallesi'nin kentsel dönüşüm hamlesi ile birlikte bambaşka bir çehreye kavuşacağını vurguladı. Son olarak kürsüye gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi anlamlı bir günde yapılan açılışla hizmete giren tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Açılış töreni kurdele kesim merasimi ile sona erdi.