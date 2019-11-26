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Kadına şiddete dur etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkinlik yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkinlik yapıldı.


Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı yetkilileri, 25 Kasım'a özel temaslarda bulundu. 25 Kasım'da farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına bayanların yoğun olarak bulunduğu İlçe Müftülüğü Kur'an kursları ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı kurslar ziyaret edildi. Buralarda eğitim alan kursiyerlere bilgilendirmeler yapıldı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürler de dağıtıldı.


Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren İlçe Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, vatandaşlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık arttırma etkinliklerinin süreceğine işaret ettiler.

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