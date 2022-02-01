Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Tekirdağ'da AFAD Müdürlüğü'nde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu eğitim verildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi toplantı salonunda Tekirdağ AFAD Müdürlüğü personeline ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kapsamında kadınların ülke yönetiminde ve siyasetindeki oranları da masaya yatırıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem planını İl Müdür Yardımcısı Ayfer Kılıç, farkındalık eğitimini de psikolog Yasemin Kaya gerçekleştirdi.