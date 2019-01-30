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Kadınlar organik ürünlerle ekonomiye can verecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kadınların üretime ve ev ekonomisine katkısını arttırmak üzere yaptığı çalışmalara Kadın Eli Organik Pazarı ile bir yenisini daha ekledi.


Hayrabolu yolu üzerinde Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde her cumartesi günü açılacak olan pazarda derneğin kadın kolları üyesi Karadenizli kadınlar, ürettikleri organik ürünleri satarak hem ekonomiye can verecek hem de Süleymanpaşalıları sağlıklı besinlerle buluşturacak.


2 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Karadeniz Mahallesi'ndeki yerinde açılışı yapılacak olan Kadın Eli Organik Pazarında bal, reçel, marmelat, tereyağı, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik ve daha birçok çeşit organik ürünler her cumartesi Süleymanpaşalılara sunulacak.

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