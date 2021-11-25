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Kadınlara sera eğitimi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Kadın eli ile sera projesi’ kapsamında 40 kadın üreticiye eğitim verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Kadın eli ile sera projesi' kapsamında 40 kadın üreticiye eğitim verildi.


Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Seracılık Bölümü ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülen "Kadın eli ile sera" projesi eğitimine 40 kadın üretici katıldı.


Projenin ilk aşaması olan eğitimlerde; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ve Öğretim Üyesi Fatma Funda Özdüven tarafından, sera kavramları, tohum ekim yöntemleri, fide üretim yerleri, serada yetiştiriciliği yapılan sebze yetiştiriciliği konularında bilgilendirmeler ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şükriye Çolak ve Mehmet Kızılkulak tarafından, sebze hastalık ve zararlıları, hastalık ve zararlılarla mücadelede, biyoteknik mücadele ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı.


Teorik eğitimden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı öncülüğünde seralarda pratik uygulama yapılacak. Proje sonunda sebze üretici kadınların bilinçlendirilmesi, iyi tarım uygulamaları ile tüketicilere kalıntı olmayan ürün sunulması hedefleniyor.

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