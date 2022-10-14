İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.



Saçlarından tutup asfaltta sürükledi


Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.