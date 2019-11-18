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Kafası bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği, belediye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği, belediye ekipleri kurtardı.


İlçenin Büyük Karakarlı Mahallesi'nde kafası bidona sıkışmış bir köpeği gören mahalle sakinleri belediye ekiplerinden yardım istedi. Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri köpeği yakalayarak, başının sıkıştığı bidonu çıkardı.


Mahalle sakinleri, köpeğin başındaki bidonu çıkartan belediye ekiplerine teşekkür etti.

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