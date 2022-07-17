Kağıt fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları başladı. Yangının diğer fabrikalara sıçramasından endişe ediliyor.

Kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, alevler fabrikanın etrafındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.