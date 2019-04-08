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Kahveciye doğum günü jesti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 28 yıldır kahvehane işleten Ali Özbil’e 60 yaşına girmesi dolayısıyla arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 28 yıldır kahvehane işleten Ali Özbil'e 60 yaşına girmesi dolayısıyla arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


28 yıldır eski otogarda kahvehane işleten ve ilçenin sevilen esnaflarından Ali Özbil, 60 yaşına girdi. Esnaf arkadaşını unutmayan berber Süleyman Mengütay, diğer arkadaşlarıyla birlikte Ali Özbil'e kahvehanede pasta keserek doğum günü jestinde bulundu. Mutluluğunu gizleyemeyen Ali Özbil, sevinç içinde arkadaşlarına teşekkür etti.


Özbil, "Doğum günümde beni unutmayan arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel jestiniz beni çok sevindirdi, çok mutluyum, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 28 yıldır kahvecilik mesleğiyle uğraşıyorum, insanları seviyorum" dedi.

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