Kahvehanede kitap okudular

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ercan Küçük ve 2 rehber öğretmenle birlikte vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, kahvehanelerde kitap okudular.

Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Ercan Küçük, rehber öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Evreşe Kıraathanesi'ne giderek kitap okudular. Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapları sevdirmek amacıyla yapılan etkinlik yoğun ilgi görürken, Okul Müdürü Ercan Küçük, kitap okumanın önemine değindi.

Hep beraber okudular

‘Eğitimde en iyi örnekler' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin ilki 30 öğrenci ve 2 rehber öğretmen eşliğinde Evreşe Kıraathanesi'nde yapıldı. 30 dakika boyunca öğrenciler, kahvede bulunan vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Kitap okumanın önemi üzerine bir konuşma gerçekleştiren Okul Müdürü Ercan Küçük, “Ülke olarak çok az kitap okuyan bir insan profiline sahibiz. UNESCO verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada. Yoksul Afrika ülkeleri ile aynı konumda olduğumuz görülmektedir. Ülkemizde yetişkinlerin kitap okuma oranı çok düşük olduğundan yetişkinlerin çocuklara kitap okumada rol model olması gerekirken yetişkinleri kitap okumaya yöneltmek için öğrencilerimizi yetişkinlere rol model yapmaya çalışıyoruz. Kitap okumayan sadece bulunduğu yeri görür. Az kitap okuyan çevresini görür. Çok kitap okuyan her şeyi ve her yeri görür düşüncesiyle hareket ederek ufku geniş kitleler yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri televizyon ve internet bağımlılığından kurtarıp okuyan, eleştiren, gelişen ve kendini yenileyen kitleler olması için kitap okumayı hayatlarının merkezine koymaya çalışıyoruz. Bunun için her kişinin günde en az yarım saat kitap okumayı alışkanlık haline getirmesinden yanayız. Bu amaçlarla kitap okuma faaliyetlerimize farklı yerlerde devam edeceğiz” dedi.